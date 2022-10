Benoit, photographe de rue : "Ce que j’aime, c’est proposer aux gens de faire une pause/pose"

Photographe de rue, c’est peu comme cireur de chaussures ou allumeur de réverbères… Ça ne court plus les rues à notre époque. Ce vieux métier, c’est le nouveau job de Benoît Jacquet, installé à Braine-le-Château. On l’a croisé dans le piétonnier de Mons. Avec son look d’il y a cent ans, chemise, gilet, casquette et son appareil photo vintage, les gens faisaient la file pour prendre la pause.

"Ce que j’aime bien, c’est proposer aux gens de faire une pause. Et pause/pose, vous l’écrivez comme vous voulez", explique le Tournaisien d’origine de 39 ans. "Dans une société où tout va de plus en plus vite, je propose aux gens de ralentir un instant, de prendre un instant pour eux".