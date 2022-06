Benoît Philippon : "Je veux qu'on lise mes romans comme on regarde un film"

Après un premier scénario Sueurs en 2002, il se lance dans l'écriture de Lullaby, l'histoire d'un musicien qui vient de perdre sa compagne et qui va retrouver le goût de la vie et de la musique grâce à l'irruption d'une jeune femme un peu loufoque. Le film devait initialement se faire en France mais faute de producteurs dans l'Hexagone, Benoît Philippon tente le tout pour le tout et va proposer son scénario à des producteurs de Los Angeles. Aux Etats-Unis, l'audace, la force de conviction, ça paye. Et même tellement bien que la production lui propose également la place de réalisateur pour diriger Rupert Friend, Clémence Poésy et Forest Whitaker. Rien que ça !