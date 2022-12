Benoît Paire prêt à retrouver l’amour du tennis : "Si le plaisir est là, je retrouverai un classement correct"

Benoît Paire connaît des années difficiles sur le circuit. Démotivé durant le covid à cause des stades vides et des quarantaines à répétition, le Français a perdu toute sa motivation… et son classement (il a atteint la 18e place en 2016).

Mais l’actuel 180e mondial est prêt à se reprendre en main et veut avant tout retrouver l’amour du tennis en 2023, comme il l’a expliqué sur ses réseaux sociaux. "J’ai fait deux années pourries sur le circuit, j’avais perdu la passion pour ce sport et quand la motivation n’est plus là, c’est impossible de gagner des matches".

Mais le joueur de 33 ans veut d’abord être à 100% physiquement. "J’ai une blessure qui m’empêche de me préparer comme je le souhaite mais j’espère être rétabli pour le début de la nouvelle saison". Avant de dévoiler son objectif. "Je veux retrouver le plaisir et je sais que si le plaisir est là, je retrouverai un classement correct. Car oui, mon classement est mauvais et ça me rend triste de ne pas commencer l’année par les tournois que j’adore mais je mérite cela. Alors à moi de m’accrocher et de revenir au plus vite ! Merci encore une fois pour tout votre soutien".

Avant de conclure par une nouvelle qui fera plaisir à ses fans. "Je suis content de vous annoncer que j’ai trouvé un entraîneur".