Benoît Paire à Wimbledon "pour toucher le chèque" : "Le tennis, je l’ai aimé… et maintenant, je le déteste "

" Depuis Roland-Garros, je n’ai joué que 3 heures et demie à l’entraînement. Je n’ai fait que deux entraînements sur gazon. En fait, contre les conseils de mon entourage, je ne suis venu ici que pour toucher le chèque. 60.000 euros pour une exhibition ? J’y vais… "

Voilà qui a le mérite de l’honnêteté. Joueur surdoué mais fantasque, fort en gueule et colérique sur le terrain, collectionneurs d’amendes et de raquettes brisées, Benoit Paire a une carrière parsemée de frasques en tous genres, comme son exclusion des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et sa non-convocation pour ceux de Tokyo en 2021. A 33 ans, c’est son avenir tout court qui se joue. Et il le reconnaît aisément.

" Je dois trouver des solutions, mais ce ne sera pas du jour au lendemain : c’est un travail sur la durée. Si je n’y arrive pas l’année prochaine, j’arrêterai. J’ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire à côté du tennis… "