Benoît Mariage : "Catherine Deneuve peut être assez rock’n’roll quand elle accepte un rôle"

Rencontre avec le réalisateur Benoît Mariage dont le film "Habib, la grande aventure" sort en salles cette semaine.

Habib, jeune maghrébin de Molenbeek, rêve d’être acteur. Au théâtre, il se prépare à incarner Saint François d’Assises – une icône chrétienne qui cadre peu, on s’en doute, avec la culture de l’Islam chérie dans sa famille. Au cinéma, il passe un casting et décroche un petit rôle de gigolo face à… Catherine Deneuve. Certains de ses proches s’emballent, d’autres le pressent de questions. Pour Habib, écartelé entre ses racines et ses ambitions, rien n’est simple.

Inspiré par une anecdote vécue – Benoît Mariage a vu l’un de ses étudiants jouer face à Deneuve dans "Le tout nouveau testament" de Jaco Van Dormael -, le cinéaste namurois a laissé vagabonder son imagination pour dessiner ce portrait d’un jeune comédien à la croisée des chemins. Etonnamment, il a porté son choix sur un acteur non arabe pour incarner Habib, le Français Bastien Ughetto – d’ailleurs entouré d’un casting majoritairement en provenance du cinéma de l’Hexagone. C’est un peu dommage, car on aurait aimé retrouver un peu plus de belgitude dans cette comédie douce-amère, majoritairement tournée à Bruxelles.