Benoît de Roubaix, des micro-forêts au cœur de nos villes

Durant le confinement, Benoît est une nouvelle fois à la recherche d’un projet porteur de sens. " J’ai réfléchi à ce qui m’avait apporté le plus de satisfaction, la chose dont j’étais le plus fier. Et clairement, c’était la création de l’école Singelijn Second’Air." Pour lui, notre société est confrontée à deux urgences principales. L’éducation et l’écologie. Ayant déjà apporté sa pierre à l’édifice pour l’une, il voulait agir pour l’autre. "Mais je n’y connaissais pas grand chose en solutions écologiques innovantes. Je me suis donc demandé ce qui était facile à mettre en place et qui avait un impact rapide. J’en ai conclu que planter des micro-forêts était une excellente manière de faire ma part."

Rapidement, Benoît de Roubaix est rejoint par Régis Versavel et Raphaël Loubert. Tous ont des profils bien différents mais complémentaires. Ensemble, ils créent l’entreprise SOWoods. Leur philosophie ? Rendre les villes et les campagnes plus vertes grâce aux micro-forêts sauvages. "Nous plantons selon la méthode Miyawaki qui permet de créer des forêts dans des zones urbaines au sol appauvri. Ce célèbre botaniste japonais a découvert dans les années 70 qu’en plantant un minimum de 20 variétés indigènes sur des petites surfaces, les arbres arrivaient à maturité beaucoup plus vite, à partir de 20 ans, et que ces micro-forêts accueillaient jusqu’à 100 fois plus de biodiversité qu’une pelouse verte classique."

Une reconquête magique de l’espace dont les bénéfices sont multiples : rétention d’eau, îlot de fraîcheur en cas de canicule et absorption efficace de CO2. Sans compter l’amélioration de la qualité de vie des habitants des quartiers voisins grâce à l’absorption du bruit et la sérénité visuelle qu’offrent ces micro-forêts.