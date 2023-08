Benny B : "J'ai subi une séquestration violente"

Benny B est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le chanteur dévoile avoir été séquestré : "J'ai eu une situation très grave dans ma vie, c'était une séquestration violente. Je voulais acheter une voiture, les personnes m'ont attendu pour me voler et ils m'ont séquestré. Cela a duré sept minutes, j'ai été embarqué dans une voiture, j'étais menacé de mort. En roulant, j'ai ouvert la porte et je suis sorti du véhicule. J'ai réussi à déstabiliser les agresseurs."

Benny B parle de ses enfants : "J'ai attrapé une hyper sensibilité quand j'ai eu mes enfants. Ma fille est un miracle, c'est un déni de grossesse. On s'était disputé avec ma compagne, elle pensait que je ne voulais pas avoir un enfant. J'ai une relation très spéciale avec ma fille."

Celui qui a vendu trois millions de disques évoque le monde de la musique en 2023 : "Aujourd'hui, les artistes gèrent le business, c'est une grosse machine. Je n'ai jamais été producteur ou manager, je garde mon statut d'artiste. On prenait plus de plaisir. Aujourd'hui, vous avez des artistes de studio et non plus des artistes à voir sur scène. Il y a des bons artistes en studio qui ne sont pas bons sur scène."

