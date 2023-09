Benny B fait vibrer la Grand-Place de Bruxelles avec un medley inoubliable

En clôture de l’évènement, Benny B a pris place sur scène pour nous offrir un medley hip-hop 2000 exceptionnel. Il a remixé six titres emblématiques français qui ont fait chanter et danser les petits comme les grands. On a pu entendre des tubes comme " Respect " du groupe Alliance Ethnik, le célèbre " Je danse le Mia " d’IAM, " Tonton du bled " des 113, " He ho " de Tragédie, " Balance-toi " de Réciproque, et pour couronner le tout, " Ces soirées-là " de Yannick. Lors de ce medley, il était accompagné sur scène de la troupe de danseurs 2MAD qui nous ont offert des performances incroyables depuis le début de soirée et qui ont mis tout le monde d’accord. Sous leur impulsion, la Grand-Place s’est alors transformée en une immense piste de danse à ciel ouvert !