Benjamin Mendy monte au jeu avec Lorient, premier match officiel en plus de deux ans pour le Français

Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol en juin en Angleterre, est entré en jeu avec Lorient à la 70e minute du match de la 5e journée de L1 contre Monaco dimanche, dans son premier match officiel depuis plus de deux ans.

Le défenseur, champion du monde avec la France en 2018, qui ne fait plus l'objet d'aucune poursuite de la justice britannique depuis son acquittement, a fait son entrée sous les acclamations du public lorientais juste après un but qui a permis à Monaco de prendre l'avantage au score (1-2).

Visé par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, des accusations qu'il a toujours contestées, évoquant des relations consenties qui se sont déroulées à son domicile, l'ancien joueur de Manchester City, immédiatement suspendu par le club anglais, avait été incarcéré en août 2021, passant quatre mois en détention provisoire.

Ses deux acquittements successifs lors d'un premier procès en janvier puis lors d'un deuxième en juin ont mis fin à toutes les procédures engagées contre lui par la justice britannique.

Le club a tenu éloigné le natif de Longjumeau de toute sollicitation médiatique, tandis que celui-ci réalisait un travail de remise en forme avant de retrouver les terrains, qu'il n'avait plus foulés depuis le 15 août 2021 et un match à Tottenham.