Benjamin Maréchal piégé en plein direct !

Benjamin: "Il y a beaucoup d'histoires au bureau qui ne sont pas racontables. Je sais des trucs sur tout le monde. Je le dis à la presse people: je sais des trucs sur tout le monde !"

Il se rappelle de la saison où les Pigeons réalisaient des émissions spéciales. L'équipe se déplaçait alors de lieu en lieu. "J'ai un souvenir incroyable des coulisses de l'aéroport de Bruxelles. Il y a un moment où on s'est retrouvé une après-midi entre la tour de contrôle et la piste. Pendant des heures, on a vu les avions passer devant nous... On pouvait toucher les avions. Et comme dans l'équipe, il y avait que des petits garçons comme nous, on était avec des yeux comme ça. Et il conclut: "Je ne revivrais plus jamais le coup de la tour de contrôle. Ca, c'est sûr !"