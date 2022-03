Benjamin Marechal parle de son départ : "Je vous dis merci"

C’est donc pour la dernière fois, ce soir dans "On n’est pas des Pigeons", que l’on pourra écouter l’ancien animateur sur nos antennes qui promet une émission remplie de surprises.

Benjamin Marechal s’en va en laissant une équipe soudée et heureuse d’avoir partagé tant de bons moments avec lui ainsi que d’avoir appris à ces côtés, comme Carlo le rappelle. Désormais, on retrouvera aux commandes de cette émission culte le duo de Fanny Jandrain et Thibaut Roland.