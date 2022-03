Benjamin Maréchal n'a pas pu cacher son émotion après les messages d’amitié en l’honneur de sa dernière émission !

Benjamin a tenu lui aussi à partager un beau message pour clôturer la dernière émission de sa carrière télé. Non sans émotions.

C’est le coeur gros qu’il quitte les Pigeons. Bien plus que des collègues, une famille, comme il aime le répéter. « J’ai croisé beaucoup d’équipes à la RTBF mais à Pigeons, on était comme une famille. Je suis extrêmement fier d'avoir partagé autant de moments et de complicité avec vous. »

Et parce que Pigeons, c’est aussi une bouffé de rire, Benjamin a poursuivi avec une petite touche d’humour « On s’est raconté les pires horreurs et je peux vous dire que dans tous les lieus de travail que je croiserais à l’avenir, jamais ce ne sera aussi horrible que nos conversations. Je vous aime les gars ! »

Pour finalement terminer en beauté après avoir embrassé ses collègues « Je suis ému. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Mais c’est vraiment une équipe en or, j’ai vécu des moments magnifiques ! Restez fidèles à Pigeons, ce sont vraiment des gens bien ! »

Alors rendez-vous dès ce lundi 21 mars, à 18h30, en direct sur la Une pour retrouver toute l’équipe avec notre nouveau duo de présentateurs, Fanny et Thibaut.