Benjamin Lackner, le pianiste germano-américain de la famille ECM

Rencontre avec le pianiste germano-américain Benjamin Lackner à l’occasion de son prochain concert le dimanche 15 janvier à Flagey (Bruxelles) et son nouvel album paru sur le label ECM : "Last Decade".

Né à Berlin d’un père américain et d’une mère allemande, Benny Lackner s’est installé en Californie à l’âge de 13 ans. Il a obtenu son diplôme supérieur BFA au California Institute of the Arts sous la direction de Charlie Haden. De 1997 à 1998, il a étudié en privé avec son mentor, le pianiste Brad Mehldau. Avec son nouveau projet, le pianiste fait ses grands débuts sur ECM à la tête d’un quartet de haut vol comprenant Manu Katché à la batterie, Mathias Eick à la trompette et Jérôme Regard à la contrebasse.