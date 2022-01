Benjamin Epps : « Un triplé, le contrepied parfait »

En véritable outsider, Benjamin Epps débarque dans le rap game avec une proposition musicale à contre-courant de ce que l’on avait l’habitude d’entendre ces dernières années dans l’hexagone. Validé par les tontons du rap français, Oxmo Puccino et Youssoupha, et après une année marquée par des collaborations avec des pointures du rap actuel telles que Dinos et Sam’s, le "rookie de l’année" frappe fort. Ce troisième et dernier EP vient sceller un parfait triplé. Il vient confirmer la réussite de la formule Epps : une réelle signature vocale accentuée par un timbre de voix atypique ; des allitérations, des assonances et des punchlines en cascade ; un rap au style frontal, direct et provocateur.

Comme en témoigne le titre de cet opus, l’egotrip est une démarche assumée et revendiquée dans ses différentes créations. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que Benjamin Epps a fait ses premières armes dans le rap à travers le monde de la battle et du clash et qu’il a toujours gardé cet esprit, même dans son rap actuel. "Vous êtes pas contents ? Triplé !" est une phrase que le joueur de football Kylian Mbappé avait prononcée avec une confiance sans faille lors d’une interview. Benjamin Epps explique l’avoir choisie comme titre car elle correspondait parfaitement à sa personne et à l’univers du projet.