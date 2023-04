Benjamin Epps dévoile "La Grande désillusion" : entre constats amers et grands espoirs

Il est l’un des talents les plus prometteurs du rap francophone quand on parle de kickage. Benjamin Epps est de retour avec "La grande désillusion". Un premier album de qualité dans lequel il démontre toute sa maîtrise sur des sonorités plus variées que ce qu’il nous a montré précédemment.

L’album porte bien son nom ! Dès les premiers titres, Benjamin Epps nous livre un ressenti un rien désillusionné, notamment quand il parle de la situation de son Libreville natal (Gabon) ou du monde professionnel de la musique dans lequel il fait ses premiers pas. "26 ans et c’est déjà épuisant", lance Kesstate (son vrai nom) dès le premier morceau en expliquant que son insouciance avait "fait le grand saut".

Ma vie n’a rien de jouissif

Encore inconnu il y a quelques années, Benjamin Epps s’est imposé comme un grand espoir du rap français. Ça met forcément un peu de pression et ça attire les regards ! Malgré ça, l’artiste se voit encore au début du chemin et semble penser qu’il a encore tout à prouver : "3 tentatives, je me sens toujours pas apprécié", rappe-t-il en faisant allusion à ses 3 premiers EP ("Le Futur", "Fantôme avec chauffeur" et "Vous êtes pas contents ? ! Triplé"). Le jeune homme s’est pourtant taillé une solide réputation après des feats aussi prestigieux que variés, de Selah Sue à Dinos.

La désillusion dont il parle concerne aussi la situation de ses compatriotes, de ses frères et sœurs gabonais (es), vivant dans les quartiers de Libreville. Dans "Bienvenue à B’hell-vue" (en référence à Bellevue, son quartier à Libreville), il nous livre un poignant storytelling dans lequel il évoque la violence entre les gens, celle de la police, mais aussi les dégâts de l’alcool et des jeux. "La politique a tué nos lifes et nos rêves", assène-t-il comme pour mettre des mots sur cette désillusion.

Le risque avec ce genre de thématique est de tomber dans le cliché des morceaux contestataires et antisystèmes. Benjamin évite ce piège-là en assument ses failles et sa faiblesse face certains aspects du système, comme l’argent. "L’argent ne fait pas le bonheur dit le dicton. Mon bonheur dépend de la couleur de mes biftons", lâche-t-il dans "La pression". Ça a le mérite d’être clair !

Des prods variées

Pour ce qui est de l’univers musical, on peut dire que le rappeur a étendu sa palette. Aussi à l’aise sur des prods aux influences soul avec des voix de gospel que sur des rythmiques plus trap, il étonne parfois comme sur le morceau "No enemy" dans lequel Styles P et lui se baladent sur des riffs de guitares bien distordues.

Au niveau des featurings, ils sont tout aussi variés qu’extrêmement bien choisis : une ambiance chill sur "Libre" avec une pointure comme MC Solaar, une prod aux influences Détroit sur "Tard le soir" avec Josman, une ritournelle presque tribale dans "Dans nos murs" avec la prestigieuse Angeline Kidjo ou encore un track boom-bap bien sombre dans "Intellectuelle violence" avec Lino.

Une transition ?

La deuxième partie du projet amène tout de même une touche d’espoir par rapport au sombre constat des premiers morceaux. Dans le morceau avec Josman, Benjamin se décrit comme un miraculé qui représente "le résultat d’un combat dur". En effet, il a de quoi être fier du chemin parcouru comme il le rappelle dans le dernier morceau : "J’ai réussi à ramener Bellevue à BET" (il a remporté le prix du "meilleur flow international" à la cérémonie des BET Awards 2022).

L’avenir semble donc quand même plutôt rose pour celui qui réussit à élargir son spectre de morceaux. S’il n’a pas abandonné l’exercice du pur égotrip qu’il continue de maîtriser à la perfection, il montre ici un côté plus de storyteller qui lui va drôlement bien ! Une période de transition donc pour le jeune papa qui semble conscient de la marge de progression qu’il a encore devant lui. Et ce premier album est plus que prometteur, que ce soit au niveau de la qualité de la production musicale ou du message envoyé au public.