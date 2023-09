Benjamin domine Warholm, Lyles et Richardson battus sur 100 m, record d’Europe pour Ingebrigtsen

Le vice-champion olympique américain Rai Benjamin a dominé le triple champion du monde et champion olympique norvégien Karsten Warholm sur le 400 m haies des finales de la Ligue de diamant avec le 4e meilleur chrono de l’histoire samedi à Eugene (Oregon, États-Unis). Les champions du monde américains du 100 m Noah Lyles et Sha’Carri Richardson ont été dominés par Christian Coleman et Shericka Jackson. Jakob Ingebrigtsen a encore brillé, sur le mile cette fois.

Benjamin (26 ans) a fait parler son finish pour reprendre Warholm dans la dernière ligne droite et réussir la meilleure performance mondiale de la saison en 46 sec 39 (46.53 pour Warholm), le 4e chrono de l’histoire.

Les deux athlètes avaient offert un duel homérique en finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Warholm s’emparant au passage du record du monde (45.94).

Aux Championnats du monde de Budapest, fin août, le Norvégien avait conquis une troisième couronne mondiale (après 2017 et 2019), Benjamin ne prenant que la médaille de bronze.