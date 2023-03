Benjamin Castaldi parle sans détour de son infidélité

Benjamin Castaldi a fait des révélations concernant sa vie personnelle en évoquant des infidélités par le passé.

Invité de l'émission "Chez Jordan" sur C8, l'ancien animateur de Loft Story a parlé sans détour de sa relation avec l'animatrice Flavie Flament : "Ça a été compliqué. Ce sont les conséquences d'une vie complexe en ce qui me concerne et en ce qui la concerne. Je ne lui en veux pas, c'est comme ça. Je n'ai pas été le mari le plus fidèle du monde."

Il avoue ne pas avoir été fidèle malgré ses qualités de mari : "J'étais très gentil comme mari, mais j'avais un défaut, j'avais le feu au cul. Par contre, j'étais un mari attentif, prévenant, très généreux, mais j'allais à droite à gauche, devant et derrière, j'allais partout."

Dans cette émission, l'actuel chroniqueur de Touche pas à mon poste a souhaité envoyer un message à son ex compagne Flavie Flament : "Merci pour Enzo, ce beau garçon que tu m'as donné et merci pour ces quelques années qui ont été des années de fou. On a été un couple mythique."

Benjamin Castaldi évoque sa relation d'aujourd'hui et dévoile que son téléphone est connecté à la maison pour que sa femme puisse entendre et voir les sms de l'animateur : "Le problème des hommes, c'est qu'on ne se refait pas. La seule femme qui a réussi à me calmer c'est ma femme, car elle sait très bien qui je suis et si j'ai un texto qui arrive, il sonne sur le micro. Tout est connecté à la maison."