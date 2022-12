Benjamin Biolay répond sèchement à Michel Fugain et Michel Polnareff

Benjamin Biolay a souhaité faire une réponse très claire et franche à Michel Polnareff et à Michel Fugain.

En 2008, Michel Fugain avait eu des mots durs envers Benjamin Biolay. Récemment, à Sudinfo, le chanteur de "Fais comme l'oiseau" a déclaré "Ça ne me parle vraiment pas Benjamin Biolay".

Invité sur le plateau de Quotidien, Benjamin Biolay est revenu sur cette brouille entre les deux chanteurs : " Il me déteste et il a décidé de me faire la peau, mais il n'y arrivera pas, je vous le dis tout de suite."

Il enchaîne en expliquant la brouille de 2008 : "La première fois que j'ai entendu parler de Michel Fugain, autre que comme nous tous, j'allais jouer aux Francofolies de Spa en Belgique et il y avait une interview de lui sur un écran géant. Je prêtais pas attention à ce qu'il disait et à un moment j'ai entendu "Le pire, le plus mauvais, le plus connard, celui qui se la raconte, c'est Biolay". Et là il en rajoute des caisses. Là récemment, il a recommencé donc je lui ai dit "Faut arrêter de me harceler, j'ai compris..."

Si avec Michel Fugain la relation est tendue, c'est aussi le cas avec un autre Michel.

En effet, ce n'est pas le grand amour entre Benjamin Biolay et Michel Polnareff.

Celui qui remonte sur scène a chargé le chanteur de 49 ans dans le magazine Paris Match : "Je pense qu'ils ont tous des raisons d'être jaloux, oui. (...) Biolay, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, s'il marche bien, il faut qu'il coure. Il faut toujours faire plus. Calogero, je suis allé le voir à Bruxelles, et je n'ai pas bien compris qu'il sorte ce truc avec... Comment s'appelle-t-il déjà ?"

Selon Benjamin Biolay, leur clash est une ancienne histoire. La cause de cette brouille ? Un ami en commun.

Benjamin Biolay s'explique : "Il a pas été cool du tout avec mon studio préféré au monde à Bruxelles, ICP. John, le patron, c'est quelqu'un qui est vraiment au petit soin avec les artistes et il a été très très très méchant. Moi, comme je suis un peu corporatiste et que j'aime bien mes copains, quand je peux en envoyer une petite.."

L'artiste qui a obtenu 6 victoires de la musique lance une petite pique à Michel Polnareff : "Alain Bashung l'appelait "le sosie" et je trouve que c'est la meilleure façon de le décrire."

Il y a une sacrée ambiance entre certains chanteurs de la chanson française.