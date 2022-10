Benjamin Biolay raconte ses inspirations pour son nouvel album "Saint-Clair"

Benjamin Biolay est venu dans le 8/9 de VivaCité pour nous présenter son nouvel album Saint-Clair, dans lequel il rend hommage au quartier du même nom situé à Sète, dans le sud de la France. Presque un jeu de piste, c’est un album plein de références à la vie.

Dans cet album, qui est déjà en tête des ventes, on trouve une tonalité plus rock que dans le précédent, Grand Prix, et une volonté d’avoir un langage un peu plus cru et frontal.

Le principal single, c’est "Rends l’amour !". Une chanson d’amour un peu revancharde ? Surtout pas, selon le chanteur : "c’est plus l’amour que nous promettent les hommes politiques quand ils sont en campagne […], toutes ces promesses non tenues, nous il nous arrive d’y croire et de voter et de se sentir complètement floués, comme on pourrait se sentir floué dans le cadre d’une histoire amoureuse."