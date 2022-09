Benjamin Biolay : "Quand j’écris, je suis encore ce type de vingt ans qui n'a pas d'enfants"

Je suis mort une deuxième fois sur scène dans le plus simple appareil

"Le jour où je suis monté sur scène la première fois sous mon nom, j’avais beau avoir un costume, j’avais l’impression d’être complètement à poil, et j’avais l’impression de crever. C’était à l’Elysée-Montmartre, je m’en souviens comme un truc atroce. C’était horrible, j’allais jamais y arriver, puis il y a eu une pulsion de vie, un soubresaut qui m’a fait tenir jusqu’à la fin du concert, puis celui d’après, et ainsi de suite. Puis c’est devenu plus agréable. Je prends un plaisir fou en fait, c’est normal qu’il y ait un prix à payer."

J’espère que ma progéniture ne me prendra pas pour un nanti

" Evidemment que non, j’ai des enfants et ils savent très bien que ce n’est pas le cas. Je me suis dit c’est marrant, t’es encore ce mec de vingt piges qui n’a pas d’enfants encore, qui est encore un nomade. J’ai cet âge qui n’a pas bougé, qui est l’âge du mec qui prend sa guitare et qui compose. Quand j’écris, je suis encore ce type-là."

