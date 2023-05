Benjamin Baroche, le chef Teyssier de "Ici tout commence", aurait pu être Paul Marchand dans "Tandem"

Depuis le mois d’avril, Stéphane Blancafort a donc troqué l’éternel blouson de cuir de Paul Marchand contre une toque de cuisiner. Il incarne à présent le rôle du chef Leroy, un nouveau professeur de l’Institut de cuisine gastronomique Auguste Armand.

Après le clap de fin de Tandem, l’acteur aspirait pourtant à un rythme moins soutenu et ne souhaitait donc pas tourner dans une quotidienne. La productrice s’étant déplacée jusqu’à Valence pour lui proposer ce nouveau rôle, il a cependant pris le temps de regarder la série, qu’il a trouvée de très bonne qualité, et dès lors, a décidé de saisir cette nouvelle opportunité. "Cela aurait été une vraie bêtise de dire non" a-t-il d’ailleurs confié au micro du magazine Télé-Loisirs.