Benjamin Alexander: le DJ devenu skieur aux JO de Pékin

Benjamin Alexander, 38 ans, s'apprête à devenir le premier skieur à représenter la Jamaïque aux Jeux Olympiques d’hiver ce 13 février. Preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer, avant cela, il a vécu une carrière de DJ durant 10 ans!

Oui, Benjamin Alexander est arrivé tardivement dans le sport, il avait déjà 32 ans. Le garçon est né en Angleterre avec un père originaire de la Jamaïque. Il a passé la majeure partie de son temps sur la route en tant que DJ international, résident notamment du festival Burning Man, et il a pris sa retraite de la vie nocturne 10 ans plus tard, fin 2018, se cherchant un nouveau défi.

Sa première leçon sur une montagne remonte à 2016, mais c'est en 2018 qu'il a eu l'opportunité de skier une douzaine de montagnes sur trois continents. Et c'est en étant spectateur aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 en Corée qu'il a eu un déclic: il remarque que la nation de son père, la Jamaïque, n'a que trois athlètes présents pour les jeux, et aucun skieur. En janvier 2019, il déménage à Revelstoke, en Colombie-Britannique, au Canada, pour six semaines d'entraînement intense et avec comme objectif ces Jeux de 2022.

Benjamin Alexander est aujourd'hui basé dans le Wyoming, il skie tous les jours et a atteint un très haut niveau de forme physique et d'endurance. A 38 ans, il concourra donc comme premier skieur alpin en slalom géant, en digne représentant de la Jamaïque. Il pense tout de même "n'avoir aucune chance" car "ces pistes ne sont pas une blague"!

Un documentaire lui sera prochainement consacré et après les JO, il envisage déjà d'enchaîner une carrière de conférencier pour motiver les jeunes générations.