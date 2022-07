Benjamin Alard joue du Bach, gagnez deux places

Cet été, le Festival Ars in Cathedrali aura à coeur d’associer le répertoire neuf et ancien, tous les mardi soirs à la Cathédrale saints Michel et Gudule.

La troisième partie du Clavier-Übung fut publiée en 1739à l’occasion du bicentenaire de l’adoption de la réforme lulthérienne par la ville de Leipzig. Préludes de Chorals ou prédication en musique? Le Cantor nous livre ici son troisième opus composé sur le modèle des Petit et Grand Catéchismes de Martin Luther. Le programme de ce concert est consacré aux grandes versions de la messe luthérienne et aux Chorals du Grand Catéchisme encadrés par le majestueux Prélude et Fugue en mi bémol majeur.

