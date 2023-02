Benito Raman quitte le kop anderlechtois et monte sur la pelouse, la police d’Ostende ouvre une enquête

Après le coup de sifflet final, Raman a décidé de quitter les fans mauves et blancs, pour aller fêter la victoire avec ses équipiers. Une mauvaise idée… quand on sait que la loi football interdit tout envahissement de terrain. La police d’Ostende a ouvert une enquête et dressé un PV. Ce qui signifie que Raman doit maintenant craindre une amende.