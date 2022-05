Benito Raman : "Je préfère que l’Union soit championne plutôt que Bruges"

Monté au jeu à la mi-temps pour remplacer Joshua Zirkzee, Benito Raman s’est montré dangereux dès ses premiers instants sur la pelouse dimanche lors du Topper entre Anderlecht et Bruges (0-0). L’attaquant belge a été sollicité tout au long de la deuxième période par ses équipiers mais n’a finalement pas trouvé la voie du but.

"Je joue toujours à 100%, dès les premières secondes, malheureusement je n’ai pas réussi à marquer sur ma première action. C’était un bon match de la part des deux équipes. Ce n’est pas un mauvais résultat de finir sur ce 0-0", a réagi Raman au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

Le Diable rouge (NDLR : 1' au compteur face à l’Ecosse) a ensuite évoqué la réaction des Mauves après la défaite face à l’Union Saint-Gilloise la semaine dernière.

"Kompany n’était pas content de notre attitude contre l’Union et c’était bien normal. C’était un derby bruxellois et on l’a perdu pour la troisième fois cette saison. On a vécu une semaine difficile mais aujourd’hui on était là."

Alors qu’Anderlecht (4e, 33 pts) compte 7 longueurs de retard sur Bruges (2e, 40 pts), Benito Raman n’a pas abandonné tout espoir de deuxième place. "On peut toujours viser cet objectif. Tout est ouvert. Si l’Union gagne deux fois et qu’on gagne deux fois contre l’Antwerp, on est de retour. On va d’abord se focaliser sur la double confrontation contre l’Antwerp et on verra."

Supportera-t-il dès lors l’Union dans la course au titre ? Raman n’a pas esquivé la question. "C’est un autre club de Bruxelles mais pour moi, c’est mieux l’Union que Bruges comme champion", a affirmé l’attaquant anderlechtois.