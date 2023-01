Benito Raman et les cadeaux anderlechtois : "On a offert la victoire à Zulte Waregem, c’est de notre faute"

Anderlecht, avec un doublé ultra-rapide de Benito Raman, a de nouveau sombré face à Zulte Waregem (2-3) dans le cadre de la 21e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football.

"Marquer deux buts en deux minutes, ça n'arrive pas tous les jours. Je pense toutefois que j'aurais dû en marquer trois ou quatre. Le plus important, ce n'est pas mon doublé, c'est le fait qu'on perde ce match. Ce n'est pas bien. On doit analyser ce match, voir les points positifs et se remettre au travail dès demain. Le premier but qu'on encaisse, c'est une faute de Debast. Ce n'est pas spécialement de sa faute, c'est une erreur de toute l'équipe. Ce soir, on a donné la victoire à Zulte Waregem. C'est de notre faute. Sur leur deuxième but, je crois qu'il y a une faute de main. Le troisième goal, c'est une phase avec Murillo. Zulte s'est donné à 100%, mais on leur a offert la victoire", a indiqué l'attaquant belge à notre micro.