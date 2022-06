Benik Afobe en approche, Andy Carroll passe des tests, le FC Bruges scrute le marché anglais

Het laatste Nieuws l’annonce : le FC Bruges est en passe de boucler l’arrivée de Benik Afobe. L’attaquant de Stoke City, où le nouvel entraîneur de Bruges Carl Hoefkens a joué entre 2005 et 2007, est en pourparlers avancés avec le triple champion de Belgique en titre. Le Club ne se contente pas de cette piste puisque selon Het Nieuwsblad, Andy Carroll passe des tests en Venise du Nord ce jeudi. Le marché anglais semble inspirer le Club.

Il ne reste qu’une année de contrat au joueur congolais, qui était arrivé à Stoke en 2018 contre 12 millions de Livres. Il vient d’enchaîner des prêts avec fortunes diverses : 3 buts en 12 matches à Bristol City en 2019-2020, 5 buts en 29 matches à Trabzonspor en 2020-2020 et 12 buts en 37 matches à Milwall en Championship l’an dernier.

Âgé de 29 ans, il peut s’enorgueillir de l’intérêt de plusieurs formations. Milwall est de celles-ci. Son entraîneur Gary Rowett a confirmé ce mercredi que l’attaquant était actuellement en discussion avec plusieurs clubs, dont le sien, sans se faire d’illusion sur le dénouement des tractations. "Benik intéresse plusieurs clubs et pour le moment nous sommes toujours en discussion avec lui. Mais c’est probablement le moment pour lui de tenter sa chance dans un club européen".



Le deuxième nom cité est autrement plus ronflant. Même si à 33 ans, Andy Carroll a ses meilleures années derrière lui. Il est d’ailleurs sans contrat depuis son départ de West Bromwich (22 matches, 5 buts). Avec son physique de déménageur et son jeu atypique, le gaucher de Gateshead s’est révélé à Newcastle avant d’obtenir un transfert retentissant à Liverpool. Mais il n’a jamais été à la hauteur du chèque déboursé par les Reds (11 buts en 58 matches). Il a ensuite enchaîné les West Ham, Newcastle, Reading puis enfin West Brom.



L’ancien international anglais (9 sélections) a été proposé au Club. La direction n’a pas voulu manquer cette opportunité mais a demandé au joueur de se soumettre à différents tests pour évaluer son état physique, technique, médical. Il subira aussi un screening mental. Le joueur a beau être gratuit, les Blauw en Zwart ne veulent quantifier les risques d’une telle opération.

En attendant, le Club fait de la place. L’attaquant tchèque Michael Krmencik n’est plus lié à Bruges. Il a été transféré au Persija Jakarta où il a signé un contrat de trois ans, a annoncé jeudi le club de la capitale indonésienne.