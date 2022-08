Benfica, sans Vertonghen, s’impose contre le Dynamo Kiev et fait un pas vers les poules de la Ligue des Champions

Mercredi soir s’est déroulée la deuxième salve de matchs aller des barrages de Ligue des Champions. Le club de Benfica, sans Jan Vertonghen, a pris une sérieuse option sur la qualification en s’imposant 0-2 contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev, qui ont dû jouer dans le stade polonais de Lodz en raison du conflit dans leur pays.

Sans Jan Vertonghen, laissé sur le banc par son entraîneur, les Lisboètes ont contrôlé les débats dès le début de rencontre, grâce à un but de Gilberto (9e). Ramos a doublé la mise avant le repos (37e) et le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final.

Le Maccabi Haifa a remporté une rencontre à suspense contre l’Étoile rouge de Belgrade, 3-2. L'ouverture du score de Pierrot (18e) pour les Israéliens a vu la réplique de Pesic (27e) et Kanga (40e) pour les visiteurs, mais la deuxième période a tourné à l’avantage du Maccabi avec le nouveau but de Pierrot (51e) et celui de Chery (61e).

Le premier match de la soirée a vu le match nul blanc entre les Azéris de Qarabag et les Tchèques de Plzen, 0-0.

Tout reste à jouer pour ces six clubs lors de la manche retour, qui sera disputée le mardi 23 août prochain. Les vainqueurs de chaque double confrontation seront qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions, tandis que les autres seront reversés en Europa League.