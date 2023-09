Benelux : accord Belgique-Flandre et Pays-Bas sur la navigation dans l’estuaire de l’Escaut

Les bateaux assurant des liaisons de navigation intérieure certifiés par la Belgique auront un meilleur accès aux ports et canaux situés le long de l’Escaut occidental, a annoncé mercredi le secrétariat du Benelux.

"Cet accord est important car il ne nécessite pas d’élargissement ou d’approfondissement du canal Schipdonk et les bandes réservées prévues peuvent également être supprimées", a précisé le secrétariat dans un communiqué.

La navigation estuarienne correspond à la navigation de bateaux de navigation intérieure belges renforcés à l’intérieur de la mer du Nord, le long de la côte belge, uniquement sur la voie entre les ports d’Ostende ou de Zeebrugge et l’embouchure de l’Escaut occidental aux Pays-Bas. L’idée est que ces bateaux à destination et en provenance du réseau européen pourront bientôt atteindre le port de Zeebrugge à partir du réseau de navigation intérieure néerlandais, sans devoir faire de détour.

Cependant, pour utiliser au mieux ces bateaux intérieurs renforcés, il faut qu’ils puissent entrer dans le réseau de voies navigables par l’Escaut occidental, ce qui était juridiquement impossible car ces bateaux belges auraient alors effectué un "voyage international", via les eaux néerlandaises pour lequel les normes pour les navires de haute mer sont d’application et auxquelles ces bateaux de navigation intérieure ne peuvent être soumis.

C’est essentiel pour l’accès au port d’Anvers-Bruges et plus particulièrement de Zeebrugge vers l’arrière-pays. Il n’est donc plus nécessaire d’élargir ou d’approfondir le canal de Schipdonk.