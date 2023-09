Bénédicte Linard (Ecolo) : "Il faudra continuer à créer des places en crèche"

En ce jour de fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, la vice-présidente Bénédicte Linard (Ecolo), ministre de l’Enfance, de la Culture et des Médias, est venue défendre l’action de la Fédération sur La Première, et notamment, la toute nouvelle tarification mise en place pour les crèches, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

"La grande majorité des familles va voir diminuer le coût qu’elles paient pour mettre leur enfant en crèche. La participation financière des parents devient plus équilibrée, plus juste." Elle reconnaît qu’on manque toujours de place. "Plus de 5000 places arrivent. On a aujourd’hui autour de 45.000 places en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n’est pas assez. Clairement le prochain gouvernement devra continuer à créer des places."

Décrypter la réalité

La ministre est aussi ministre des Médias. Dans Le Soir, le ministre-président de la Fédération, Pierre-Yves Jeholet insiste sur la nécessité de faire des économies, vu l’état catastrophique des finances francophones. Il évoque, parmi d’autres pistes, le fait de revoir la dotation de la RTBF. "Ce n’est pas à l’ordre du jour, commente la ministre. Nous avons travaillé sur le contrat de gestion de la RTBF il y a quelque temps. Ce contrat de gestion s’accompagne de moyens de financement et ces moyens de financement ont un sens."

Pour la ministre, il est important d’avoir un média public qui décrypte la réalité. "On l'a vu ces derniers temps", dit-elle, faisant sans doute référence à la désinformation autour du dossier Evras. Et elle rappelle par ailleurs que la dotation de la RTBF lui sert également à soutenir le secteur audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quant à la demande de prêt de 3 millions d’euros déposée par la chaîne d’information LN24, récemment rachetée par le groupe privé IPM, auprès du cabinet du ministre du Budget, Bénédicte Linard préfère ne pas la commenter. Cette demande sera analysée, précise-t-elle, tout en rappelant son attachement à la pluralité des médias.