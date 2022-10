Béné et Lara rendent hommage à Angela Lansbury et à "Arabesque"

L'actrice britannique Angela Lansbury est décédée le 11 octobre à l'âge de 96 ans.

Angela Lansbury était le visage iconique de la série "Arabesque" dans laquelle elle incarnait Jessica Fletcher, une mamie-détective. Le décès de la talentueuse actrice a suscité de vives émotions auprès des animateurs de Tipik et plus particulièrement auprès de Béné et Lara qui se remémorent des anecdotes autour de la série et de l'actrice.