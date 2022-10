Benat Marmissolle remporte le Grand Raid de la Diagonale des Fous, énorme performance de Courtney Dauwalter, Vanderschaeghe est 7e

C’est l’une des courses les plus dures au monde. La Diagonale des Fous réunissait des milliers de coureurs depuis jeudi. Au programme : 165 kilomètres et plus de 10.000 mètres de dénivelé positif, entre criques, pitons, cirques de Cilaos et Mafate avant d’arriver à Saint-Denis après 23 heures d’effort pour les meilleurs. Et à ce petit jeu-là, c’est Benat Marmissolle qui s’est montré le plus fort. Chez les femmes, Courtney Dauwalter termine première femme, mais surtout 4e du général.

Après un gros combat à l’Ultra-trail du Mont-Blanc en août, ce jeudi et vendredi, c’était le Grand Raid de la Réunion avec la Diagonale des Fous. Et la course a été magnifique. Après un superbe combat entre Benat Marmissolle et le Suisse Jean-Philippe Tschumi, c’est finalement le premier qui s’impose en 23h15. Le Français s'est détaché dans la dernière descente du Colorado. Ben Dhiman prend la 3e place.

On saluera aussi la superbe performance belge de Jérôme Vanderschaeghe qui décroche la 7e place en 25h33.