Benat Marmissolle remporte le Grand Raid de la Diagonale des Fous devant Tschumi, énorme performance de Courtney Dauwalter

C’est l’une des courses les plus dures au monde. La Diagonale des Fous réunissait des milliers de coureurs depuis jeudi. Au programme : 165 kilomètres et près de 10.000 mètres de dénivelé positif, entre criques, pitons, cirques de Cilaos et Mafate avant d’arriver à Saint-Denis après 23 heures d’effort pour les meilleurs. Et à ce petit jeu-là, c’est Benat Marmissolle qui s’est montré le plus fort. Chez les femmes, Courtney Dauwalter termine première femme, mais surtout 4e du général.

Après un gros combat à l’Ultra-trail du Mont-Blanc en août, ce jeudi et vendredi, c’était le Grand Raid de la Réunion avec la Diagonale des Fous. Et la course a été magnifique. Après un superbe combat entre Benat Marmissolle et le Suisse Jean-Philippe Tschumi, c’est finalement le premier qui s’impose en 23h15. Le Français s'est détaché dans la dernière descente du Colorado. Ben Dhiman prend la 3e place.