Bénabar revient en Belgique avec sa “Tournée des Indociles”

Ce vendredi, “Alors On Sort ?” vous invite à découvrir les nouvelles chansons de Bénabar lors de son concert au Cirque Royal de Bruxelles le 8 mars.

Bénabar, c’est la version verlan de Barnabé – ce qui n’est pas le vrai prénom de l’artiste : il s’appelle Bruno, il grandit en banlieue parisienne, et depuis tout petit il a envie de faire clown. Alors après un début de carrière dans les coulisses du cinéma, il se met à écrire des chansons naturalistes et fantaisistes.

À cause d’une certaine pandémie, Bénabar n’a pas un, mais deux nouveaux disques à nous présenter sur scène : "Indocile heureux" a été suivi de "On lâche pas l’affaire" – tout un programme, comme on dit ! Bénabar fait très bien ce qu’il fait et ce concert au Cirque royal risque de flamboyer !