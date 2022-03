Bénabar ne "joue plus depuis samedi" son ode à Saint-Pétersbourg par solidarité avec l’Ukraine

Bénabar était l’invité du 8/9 à l’occasion de son concert prévu le 8 mars au Cirque Royal de Bruxelles. L’artiste français est revenu sur ses nouvelles chansons dont une ode à Saint-Pétersbourg, écrite avant la guerre en Ukraine.

Le dîner, L’effet papillon, Je suis de celles, Quatre murs et un toit… Bénabar remonte sur scène pour partager avec nous ses plus grands tubes et ses nouvelles chansons.

Depuis un an et demi, Bénabar a en effet proposé deux nouveaux albums : Indocile heureux et On lâche pas l’affaire.

Une vingtaine de nouveaux titres pour nous raconter une nouvelle fois ses Belles histoires. On y croise même son ami Renaud sur le duo Chez les Corses.

Rendez-vous ce 8 mars au Cirque Royal pour s’imprégner de son univers en live.