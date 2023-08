Ben Tulett rejoint Jumbo-Visma, l’exode continue chez Ineos

Ben Tulett a paraphé un contrat pour les deux prochaines saisons avec l’équipe cycliste Jumbo-Visma, qui en a fait l’annonce par un communiqué jeudi.



Le Britannique de 21 ans quitte l’écurie INEOS Grenadiers pour rejoindre les Néerlandais, qui veulent lui permettre de se développer en tant que grimpeur et coureur de classement général.

À seulement 21 ans, Ben Tullett a fait sensation au Tour de Norvège, en mai dernier, en remportant le prologue et le classement général final de l’épreuve pour ajouter deux victoires à son palmarès, après son premier succès sur la Semaine Internationale Coppi et Bartali en 2022. Il a également fini 2e du Tour de Hongrie cette saison. Le Britannique, qui a débuté chez Alepcin Fenix (2020-2021) avant de rejoindre INEOS Grenadiers en 2022 pour deux saisons, fêtera ses 22 ans le 26 août prochain.



Il a été qualifié par sa future équipe de "l’un des plus grands talents du monde dans les courses à étape". "Nous croyons en ses capacités de grimpeur", a commenté le directeur sportif Merijn Zeeman. "Nous allons aider Ben à atteindre les sommets du WorldTour dans les années à venir. L’intéressé s’est également félicité de ce transfert. C’est la meilleure équipe dans notre sport, à mes yeux. Je veux me développer en tant que coureur de classement général. Je veux apprendre des coureurs expérimentés et des spécialistes dans l’équipe."