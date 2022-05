Ben Stassen, réalisateur de "Hopper et le hamster des ténèbres" est l'invité de Déclic

Après "Le voyage extraordinaire de Samy", "Royal Corgi" et le grand succès de "Bigfoot family", "premier film européen à être n°1 dans tous les pays anglo-saxons sur Netflix", Ben Stassen est venu présenter son dixième film, "Hopper et le hamster des ténèbres" dans l'émission Déclic.

Le jeune Hopper, né mi-poulet et mi-lièvre, abandonné bébé et recueilli par le roi Arthur, rêve d'aventures. Malgré sa grande maladresse et la difficulté de trouver sa place quand on est différent, il part en quête du plus grand trésor de tous les temps, le Hamster des ténèbres.

Un nouveau film presque à 100% belge (le scénario est de l'américain Dave Collard) pour les studios nWaves Pictures, avec le groupe Puggy à la musique.

Le film, sorti le 16 février en Belgique au cinéma, doit arriver sur Netflix en juin, dans tous les pays anglo-saxons, l'Amérique du sud et l'Allemagne. L'occasion d'attirer plus de spectateurs que dans les salles, espère Ben Stassen : "Ici on a eu une très bonne critique et un taux de satisfaction du public vraiment très élevé (...). Malgré tout, le film ne marche pas super bien."