Ben Shelton : le serveur fou qui claque des services à plus de 240 km/h

Ce dimanche, Ben Shelton s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open grâce à sa victoire sur Tommy Paul en quatre sets (6-4/6-3/4-6/6-4). L'Américain l’a fait avec la manière puisqu’il a passé quelques gros services.

Ben Shelton a presque réalisé le jeu parfait ce dimanche à l’US Open face à Tommy Paul, 14e mondial. Après un break dans le 3e set, le jeune Américain de 20 ans a réalisé un jeu de service monstrueux.

Le 47e mondial a claqué 3 aces, dont deux à 240 km/h. Avec cette vitesse, il réalise les services plus rapides du tournoi 2023. Ajoutez à ça un service gagnant et son adversaire n’a pu qu’applaudir.

Au prochain tour, c’est à nouveau un Américain qui l’attend en la personne de Frances Tiafoe. Inconnu ou presque il y a un an, Ben Shelton n’en finit plus de monter dans le classement ATP. 173e il y a douze mois, Shelton est aujourd’hui bien installé dans le top 50 (il est 47e) depuis le mois de janvier et son beau quart de finale à l’Australian Open. Les USA ont peut-être trouvé le successeur d’Andy Roddick ?

En janvier, il s’était fait connaître lors du premier Grand Chelem de l’année en devenant le premier champion universitaire américain en titre à se hisser en quarts de finale du Majeur australien depuis Arthur Ashe en 1966. Mais aussi le plus jeune joueur US à atteindre les quarts d’un tournoi du Grand Chelem depuis un certain Andy Roddick à l’US Open 2002.

Par contre, s’il veut battre le record du service le plus rapide, il y a encore de la marge. En 2012, Samuel Groth, classé 340e à l’ATP, avait claqué une balle à 263 km/h.