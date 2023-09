Ben Shelton, le jeune qui grandit vite

Pour cela, il s’est même inscrit dans les tournois de double : s’il a été éliminé au premier tour du double messieurs où il faisait équipe avec Christopher Eubanks, il s’est en revanche qualifié en mixte avec sa compatriote Taylor Townsend en proposant au public un show qui ne peut que faire grimper en flèche sa cote de popularité.

Son service devient une arme létale en s’approchant du mur du son : dimanche face à Tommy Paul en huitièmes de finale, sa première balle a été chronométrée deux fois à 149 mph (240 km/h).

"J’ai failli m’arracher le bras […] et j’ai d’ailleurs perdu mes deux jeux de service suivants", reconnaît-il en insistant sur le fait qu’il a l’intention de varier ses premières balles pour ne pas habituer ses adversaires.

"Etre capable de varier les vitesses est vraiment important. 149 c’est cool, mais je ne suis pas sur le court pour chasser les miles par heure. Je cherche l’efficacité sur mes jeux de service", développe-t-il.

Même si son prochain adversaire, qu’il considère "comme (s) on frère", Frances Tiafoe (10e mondial et demi-finaliste de l’US Open l’an dernier) aime le chambrer parce qu’ils portent tous les deux des débardeurs -- "quand on se croise dans le vestiaire, il me dit un truc du genre + Mec, je suis bien plus beau que toi dans ce t-shirt sans manches. Il faut que tu muscles ces épaules +, s’amuse Shelton --, le natif d’Atlanta a un physique exceptionnel qui lui permet d’être redoutable dans les matches au meilleur des cinq sets joués en Grands Chelems."