Ben Mazué, Girls in Hawaii et Henri Dès à l’affiche du festival LaSemo 2022

Les organisateurs du festival durable LaSemo ont annoncé mardi les noms de plusieurs artistes, notamment Henri Dès, Girls in Hawaii, Ben Mazué, Calypso Rose, Les Déménageurs, Tim Dup, Cédric Gervy et Alice Francis, qui seront en concert les 8, 9 et 10 juillet 2022 dans le parc d’Enghien, où se déroulera l’événement musical et culturel.