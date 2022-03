Ben Lukas Boysen suspend le temps avec son nouvel EP Clarion

Si la volonté de Mirage était de capturer la nature brute des éléments tout en redéfinissant le rôle des instruments dans ses compositions, celle de Clarion n'en est pas trop éloignée. Reprenant comme base le monumental titre éponyme qui figurait déjà sur l'album d'il y a deux ans, Boysen a composé autour de celui-ci deux titres: Lux, un titre moins orchestral et plus sombre, qui pourrait rappeler certaines productions de Rone dans son album Room With A View, ainsi que Plexus dans une identité electronica harmoniquement travaillée.

Sur la face B, on retrouve des remix de morceaux issus de Mirage. Le premier revient à Kiasmos, le groupe islandais qui a su capter à la perfection l'énergie du morceau Clarion pour en dégager un remix absolument fantastique. "Après avoir entendu l'original, l'idée du remix est venue immédiatement. C'était comme si le morceau existait déjà dans sa forme remixée. La mélodie principale est catchy et pourtant très intrigante, ce qui est parfait pour un remix de Kiasmos", ont avoué Ólafur Arnalds et son compatriote Janus Rasmussen. Le second remix, on le doit au japonais Takahide Higuchi, alias Foodman. Il s'est attaqué avec brio à un titre plutôt compliqué à remixer sur papier, Medela, lui donnant une dimension plus lumineuse. Enfin, c'est le groupe de post-rock Mogwai qui a eu la tâche de clore cet EP en travaillant sur le morceau Love. Dans un univers qui n'est pas forcément le leur, les Écossais ont brillé pour produire un résultat progressif qui monte en intensité au fil du temps.