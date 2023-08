Ben L’Oncle Soul en mode intimiste

Il connaît par cœur les classiques du genre, de Stevie Wonder à John Legend en passant par Al Green et D’Angelo, pour avoir passé sa jeunesse à les écouter et les imiter. Benjamin Duterde, alias Ben L’Oncle Soul, est bercé par la musique soul dès sa tendre enfance.

Né à Tours en 1984, après des études aux Beaux-Arts et une première expérience de chanteur dans un groupe de gospel, Ben apparaît sur la scène de l’Olympia en première partie de Laure Milan et signe un contrat de management qui aboutit à son engagement au sein du label Motown France et l’enregistrement de l’EP de reprises Soul Wash (2009). Son premier album homonyme, paru l’année suivante, s’avère un succès commercial suivi d’une tournée des festivals. À l’image de sa reprise du titre "Seven Nation Army" des White Stripes, Ben l’Oncle Soul pratique une soul millésimée, servie par une voix suave.