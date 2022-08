Ben Jardon, une céramiste inspirée par ce qu’offre la nature

Pour Ben Jardon, l’outil le plus formidable ce sont les mains. Cette céramiste a d’abord été inspirée par la petite robe noire de Coco Chanel. Elle a dévié tout doucement vers autre chose comme des femmes qui portent des robes dans le vent pour reproduire ce que la nature offre de plus beau. Pour ses sculptures d’extérieur, c’est le travail de Karl Blossfeldt (né le 13 juin 1865 à Schielo/Harz et mort le 9 décembre 1932 à Berlin), un photographe passionné des formes de la nature qui, selon lui " approche les plus hauts critères artistiques " qui a été le déclic. Il photographie de très près toutes sortes de graines, de fleurs, de feuilles. Quand elle voit certaines de ses photos, elle n’a qu’une envie, les sculpter. Les pavots, les coquelicots de son jardin l’inspirent énormément. Il lui arrive de ramasser toutes sortes de graines, de fleurs et de les reproduire en grand.