Ben Harper en duo avec Jack Johnson

Wide Open Light sortira sur Chrysalis Records, le label sur lequel Ben Harper a travaillé avant Bloodline Maintenance.

Dans un communiqué, l’artiste a déclaré que les chansons de l’album ne sont pas unies par une narration primordiale. "Il fut un temps où les albums n’avaient pas besoin d’une histoire ou d’une fable adjacente. Les chansons suffisaient", a-t-il déclaré. "Je suis impatient de revenir à cela."

La production minimaliste de "Yard Sale" est révélatrice de l’ensemble de l’album. Les paroles de la chanson décrivent une rupture du point de vue d’un homme dont l’ex-partenaire déménage et le quitte pour de bon. "À chaque couplet qui passe, le couple devient de plus en plus inaccessible et irrécupérable", explique Ben Harper. "À la fin de la chanson, il est encore plus confus qu’au début."

Wide Open Light sortira donc le vendredi 2 juin. Les précommandes sont disponibles dès maintenant.

Rappelons que Ben Harper se produira dans le parc d’Enghien pour les quinze ans du Festival LaSemo le 8 juillet prochain.

Jack Johnson sera quant à lui sur la plaine de Werchter le 18 juin aux côtés de Bruce Springsteen and The E Street Band, Triggerfinger et Simply Red.