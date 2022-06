Après un album instrumental sorti en 2020, Ben Harper est de retour avec un nouveau single, premier extrait de l’album Bloodline Maintenance qui sortira le 22 juillet prochain.

C’est avec un son résolument plus soul, même très funky que Ben Harper nous revient avec "We Need To Talk About It", à découvrir ci-dessous.



Ce titre aborde avec défi les blessures de l’esclavage et est accompagné de chœurs et rythmes percutants alimentés par le son distinctif du tambour africain.