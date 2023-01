Ben Frederick fait le show au cyclo-cross de Coxyde

Si Wout van Aert s’est imposé ce jeudi lors du cyclo-cross de Coxyde devant Mathieu van der Poel, un autre coureur s’est démarqué en faisant une belle acrobatie.

Ben Frederick a terminé la course à la 45e place, bien loin derrière les ténors de la discipline. Pourtant le numéro 49 a réussi à se faire remarquer pendant la course. En mauvaise posture alors qu’il est dans le sable, l’Américain effectue un vol plané vers l’avant. Mais dans sa chute, il arrive à transformer ça en cumulet en avant tout en revenant sur ses pieds et en levant les bras au ciel, digne d’une acrobatie en gym.

Applaudi par tout le public, Ben Frederick a continué sa course comme si de rien n’était. Mais le moment est immortalisé.