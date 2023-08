Ben’do reprend le tube "Fade Up" de Hamza… sans en comprendre les paroles

Venu présenter son dernier single "Comme avant", l’artiste de pop urbaine Ben’Do a également interprété une chanson du rappeur belge Hamza avec le producteur Zeg P : "Fade Up". Un énorme hit, certifié single de diamant, qui a cartonné l’été dernier… mais dont Ben’Do avoue ne pas comprendre les paroles. Ce qui ne l’a pas empêché d’ambiancer le plateau du 8/9. Retrouvez ce moment ci-dessus.

Au micro du 8/9, Ben’Do nous explique son choix avec son franc-parler habituel : "J’ai mis du temps du temps à comprendre les paroles, même en lisant ça n’avait aucun sens, mais j’adore Hamza, c’est un super bon gars et ça a été un énorme tube, je me suis dit que c’était une chouette idée de le reprendre."

Connu pour ses tubes "Pareil", "Oublier", "Dis-le moi", ou encore le plus personnel "Me ne vado", l’auteur, chanteur et interprète reviendra à l’automne 2023 avec son deuxième album très attendu.

"'Me ne vado' est le premier morceau vraiment personnel et c’est ce que je vais aborder dans le premier projet que je sors à la rentrée" confie le chanteur qui promet un album rempli "de sons où [il] prend énormément de risques où [il est] très naturel".

"Je me livre beaucoup dans les textes qui arrivent, et il y a des trucs plus légers avec une touche d’humour" promet-il avant de confier qu’il a utilisé l’intelligence artificielle pour reproduire la voix d’Ariana Grande sur l’un de ses titres.

En attendant, Ben’Do nous a également offert une version live de son dernier single "Comme avant" à découvrir ci-dessous.