Ben’Do interprète avec émotion son titre le plus personnel, "Me Ne Vado"

Après son dernier succès Me Ne Vado, Ben’Do revient avec un nouveau single Bonne raison. Dans Le 8/9, Ben’Do et son guitariste Sam Bossman, ancien candidat de The Voice Belgique, vont vous proposer leur version de Rétine d’Amir ainsi que le fameux single Me Ne Vado.

Avant d’interpréter son dernier succès, Me Ne Vado, en live dans le 8/9, Ben’Do nous explique l’histoire de ce morceau. Ben’Do n’a pas l’habitude de se dévoiler dans ses titres, souvent, il se met dans la peau d’un personnage, mais pour Me Ne Vado, il a choisi de s’ouvrir et de raconter son histoire.

Dans ce titre, Ben’Do évoque l’absence de son père, une absence qui l’a fait souffrir et maintenant qu’il est à son tour papa, il souhaite tout faire pour éviter de reproduire ce schéma. Une chanson au texte fort et à la mélodie entraînante qui vous marque et vous entraîne dans un tourbillon d’émotions à découvrir dans le 8/9.