Ben Broeders, qualifié pour sa 3e finale mondiale : "Il faut juste profiter du moment et y aller"

Depuis cet hiver, Broeders s’entraîne avec la famille Duplantis. "Cela fait 15 ans que je saute. C’est juste une approche différente. Et c’est ce que je cherchais pour tenter de sauter plus haut".



En couple avec la Néerlandaise Femke Bol, le recordman de Belgique du saut à la perche (5m85) s’entraîne régulièrement au centre d’entraînement de Papendal. "C’est très professionnel. C’est un encadrement comme tous les pays le veulent. On peut apprendre de cela en Belgique. Rutger Smith (le directeur technique de la Ligue flamande) vient de Papendal et il essaie de faire changer les choses chez nous. J’ai la direction que l’on prend. Un peu plus de professionnalisme aide tout le monde. Comme le fait de plus échanger".