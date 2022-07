Ben Broeders après sa qualification pour la finale : "Il y a de la place pour tout le monde et pour moi aussi"

Ben Broeders s’est qualifié pour la finale du saut à la perche. Le Belge n’a eu besoin que d’effacer une barre à 5m75 pour se qualifier parmi les 12 meilleurs mondiaux.

"Je suis content. J’ai fait quatre sauts, c’est juste bien. Le sentiment est bon et le public était vraiment chouette. C’est une qualification juste sans dépenser trop d’énergie. J’étais un peu nerveux, mais tout le monde a perdu un peu d’énergie. Et puis, n’avoir fait que quatre sauts, c’est bien. Maintenant, je vais bien me reposer et tout sera bien pour dimanche. Au niveau du vent, ça a été, même s’il change. Ce n’est pas facile, mais c’est un championnat du monde. Avoir sauté 5m75, c’est vraiment bien, mais j’étais prêt à aller à 5m80", a déclaré l’athlète au micro de David Bertrand.

Si le niveau est élevé avec 12 gars qui ont franchi 5m75, Ben Broeders est confiant avant la finale. Et même si la première place semble inaccessible tant Armand Duplantis semble trop fort, pourquoi ne pas créer la surprise.

"12 athlètes ont passé 5m75, ça promet une belle finale. Je me sens bien et confiant et je vais sauter haut dimanche. Pourquoi ne pas être ambitieux. C’est facile de savoir qui va prendre la médaille d’or. Mais après ça, il y a beaucoup de gars qui sont assez forts et j’en fais partie. Il y a de la place pour tout le monde et pour moi aussi", conclut Ben Broeders.

La finale aura lieu ce dimanche.